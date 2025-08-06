Menu
BAHIA

Bahia tem crescimento no número de chegada de turistas internacionais

Brasil também segue em crescente na categoria

Por Redação

06/08/2025 - 16:26 h
Bahia registra crescimento de 63,42% nas visitas turísticas internacionais
Bahia registra crescimento de 63,42% nas visitas turísticas internacionais -

A Bahia registrou um aumento de 63,42% na chegada de turistas internacionais entre janeiro e julho de 2025, quando comparado ao mesmo período em 2024, apontado a chegada de 117.366 visitantes nesse recorte. Os dados foram revelados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, com a Polícia Federal e o Ministério do Turismo.

O mês de julho apresentou um crescimento significativo pela chegada de turistas no estado com 15.636 chegadas representando um crescimento de 54,08% quando comparado ao mesmo mês em 2024.

O presidente da Embratur fez questão de destacar a Bahia como um estado importante para o turismo internacional no país. “A Bahia é uma das capitais de maior potencial turístico do Brasil por sua diversidade. Em um só lugar, os turistas encontram turismo religioso, história do país, cultura, gastronomia e muito mais. A Embratur tem mostrado todo esse potencial ao mundo e esse aumento nas chegadas se deve a isso. O efeito desse bom momento é a movimentação da economia do estado, com geração de emprego e renda através da atividade turística”, ressaltou.

Brasil segue em crescente

O turismo internacional segue um ponto em ascensão no Brasil, no período entre janeiro e julho de 2025, o país recebeu 5.952.254 turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em julho, 620.143 chegadas internacionais foram contabilizadas no Brasil, um aumento de 41,9%, ou seja 183 mil visitantes a mais que no mesmo período em 2024.

