HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Suspeito de aplicar golpe de meio milhão em idosos é investigado na Bahia

Mais de 20 idosos compraram uma excursão religiosa falsa para países da Europa

Por Redação

06/08/2025 - 10:29 h
As vítimas são de três estados
As vítimas são de três estados

A Polícia Civil da Bahia investiga um homem suspeito de aplicar um golpe envolvendo uma falsa excursão religiosa pela Europa, que causou um prejuízo estimado em R$ 500 mil a 21 idosos católicos. As vítimas são de três estados e haviam comprado um pacote de viagem para visitar santuários em Portugal, Itália e França.

A viagem, intitulada “Peregrinação aos Santuários Marianos”, seria guiada por um padre e tinha duração prevista de 15 dias. Cada participante pagou R$ 26.620, valor que foi quitado à vista ou parcelado entre janeiro e outubro de 2024. A excursão estava inicialmente marcada para novembro de 2024, mas foi adiada para maio de 2025, com a justificativa de “condições climáticas desfavoráveis”, de acordo com o G1.

No entanto, em fevereiro de 2025, o suspeito anunciou o cancelamento definitivo da viagem por meio de um grupo de mensagens e deixou de responder às tentativas de contato dos idosos, que passaram a exigir o reembolso, o qual nunca foi feito.

Na terça-feira, 5, a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão na residência do investigado, em Brumado, no sudoeste da Bahia. Celulares e computadores foram apreendidos e serão analisados como parte da investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista.

x