POLÍCIA
OPERAÇÃO ÚLTIMA ROTA

Execução de motorista por app: operação termina com três presos e um morto

As diligências foram realizadas nos bairros Engenho Velho da Federação e Lobato, em Salvador

Por Redação

06/08/2025 - 9:31 h | Atualizada em 06/08/2025 - 10:17
Crime ocorreu na Rua do Bariri, bairro Engenho Velho de Brotas
Os suspeitos investigados pela execução do motorista de aplicativo Wellington Santos Araújo, que foi morto durante uma corrida no Engenho Velho de Brotas, em abril deste ano, viraram alvo da Operação Última Rota, deflagrada na manhã desta terça-feira, 6.

De acordo com a Polícia Civil, a ação, que cumpria mandados de prisão temporária, busca e apreensão, entre outras medidas cautelares, resultou na prisão de dois suspeitos diretamente ligados ao crime. Um terceiro investigado foi localizado, mas reagiu à abordagem policial, entrou em confronto, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, outra pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Armas e entorpecentes também foram apreendidos nas localidades.

As diligências foram realizadas nos bairros Engenho Velho da Federação e Lobato. As investigações apontam para a atuação de um grupo com histórico de violência e envolvimento direto no homicídio em apuração.

A Operação Última Rota mobilizou cerca de 70 agentes das forças de segurança, distribuídos em 10 equipes da Polícia Civil e 12 da Polícia Militar. A operação está em curso, com o objetivo de localizar os demais envolvidos e aprofundar as investigações.

Homicídio

Wellington foi morto em 12 de abril deste ano, no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A Polícia Civil (PC) informou que Wellington conduzia o veículo de trabalho, quando foi atingido por tiros disparados por um grupo de homens. A vítima foi socorrida por um membro da família ao Hospital Geral dos Estado, mas não resistiu.

