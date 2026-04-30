OPORTUNIDADE
Bahia tem mais de 3,5 mil vagas de emprego em 40 cidades nesta quinta
Em Salvador, estão sendo disponibilizadas mais de mil vagas
A segunda edição do Dia T - Encontro dos Trabalhadores, ação voltada à empregabilidade e geração de renda, acontece nesta quinta-feira, 30, na Bahia. Estão sendo oferecidas mais de 3.500 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação em Salvador e em outros 39 municípios baianos.
Promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa visa ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e fortalecer as políticas públicas de geração de emprego e renda no estado.
Os trabalhadores terão acesso a serviços gratuitos, como:
- Cadastramento e atualização no sistema do SineBahia;
- Encaminhamento para vagas de emprego;
- Orientação para elaboração de currículo;
- Dicas de comportamento em entrevistas de trabalho;
- Inscrições em cursos de qualificação profissional.
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Em Salvador, estão disponibilizadas 1.258 vagas de emprego. Entre as oportunidades, estão 400 vagas destinadas à montadora chinesa BYD, distribuídas entre os seguintes cargos:
- Operador de produção (265 vagas);
- Operador de empilhadeira, transpaleteira e rebocadores (20);
- Condutor interno (20);
- Inspetor de qualidade (30);
- Operador logístico (65).
Na capital baiana, a ação vai acontece a partir das 7h, na unidade do SineBahia Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, próximo à Estação de Metrô de Pituaçu.
A ação também será realizada, simultaneamente, em unidades da rede SineBahia em 39 cidades do interior e da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Veja os municípios participantes e o número de vagas ofertadas:
- Salvador: 1.258
- Alagoinhas: 4
- Amargosa: 3
- Amélia Rodrigues: 10
- Barreiras: 73
- Cachoeira: 6
- Camaçari: 93
- Cocos: 55
- Crisópolis: 5
- Cruz das Almas: 49
- Dias d’Ávila: 25
- Esplanada: 56
- Eunápolis: 102
- Feira de Santana: 42
- Ilhéus: 60
- Irecê: 72
- Itabuna: 120
- Itamaraju: 18
- Itapetinga: 249
- Jacobina: 63
- Jequié: 140
- Juazeiro: 41
- Lauro de Freitas: 190
- Luís Eduardo Magalhães: 84
- Olindina: 1
- Paulo Afonso: 10
- Porto Seguro: 333
- Prado: 13
- Ribeira do Pombal: 31
- Santa Cruz Cabrália: 43
- Santo Antônio de Jesus: 29
- Santo Estêvão: 55
- Seabra: 1
- Senhor do Bonfim: 8
- Serrinha: 4
- Simões Filho: 53
- Sobradinho: 10
- Teixeira de Freitas: 31
- Valença: 24
- Vitória da Conquista: 35
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