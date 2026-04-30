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Bahia tem mais de 3,5 mil vagas de emprego em 40 cidades nesta quinta

Em Salvador, estão sendo disponibilizadas mais de mil vagas

Edvaldo Sales
Por

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Em Salvador, estão sendo disponibilizadas mais de mil vagas
Em Salvador, estão sendo disponibilizadas mais de mil vagas - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A segunda edição do Dia T - Encontro dos Trabalhadores, ação voltada à empregabilidade e geração de renda, acontece nesta quinta-feira, 30, na Bahia. Estão sendo oferecidas mais de 3.500 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação em Salvador e em outros 39 municípios baianos.

Promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa visa ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e fortalecer as políticas públicas de geração de emprego e renda no estado.

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Os trabalhadores terão acesso a serviços gratuitos, como:

  • Cadastramento e atualização no sistema do SineBahia;
  • Encaminhamento para vagas de emprego;
  • Orientação para elaboração de currículo;
  • Dicas de comportamento em entrevistas de trabalho;
  • Inscrições em cursos de qualificação profissional.

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Em Salvador, estão disponibilizadas 1.258 vagas de emprego. Entre as oportunidades, estão 400 vagas destinadas à montadora chinesa BYD, distribuídas entre os seguintes cargos:

  • Operador de produção (265 vagas);
  • Operador de empilhadeira, transpaleteira e rebocadores (20);
  • Condutor interno (20);
  • Inspetor de qualidade (30);
  • Operador logístico (65).

Na capital baiana, a ação vai acontece a partir das 7h, na unidade do SineBahia Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, próximo à Estação de Metrô de Pituaçu.

A ação também será realizada, simultaneamente, em unidades da rede SineBahia em 39 cidades do interior e da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Veja os municípios participantes e o número de vagas ofertadas:

  • Salvador: 1.258
  • Alagoinhas: 4
  • Amargosa: 3
  • Amélia Rodrigues: 10
  • Barreiras: 73
  • Cachoeira: 6
  • Camaçari: 93
  • Cocos: 55
  • Crisópolis: 5
  • Cruz das Almas: 49
  • Dias d’Ávila: 25
  • Esplanada: 56
  • Eunápolis: 102
  • Feira de Santana: 42
  • Ilhéus: 60
  • Irecê: 72
  • Itabuna: 120
  • Itamaraju: 18
  • Itapetinga: 249
  • Jacobina: 63
  • Jequié: 140
  • Juazeiro: 41
  • Lauro de Freitas: 190
  • Luís Eduardo Magalhães: 84
  • Olindina: 1
  • Paulo Afonso: 10
  • Porto Seguro: 333
  • Prado: 13
  • Ribeira do Pombal: 31
  • Santa Cruz Cabrália: 43
  • Santo Antônio de Jesus: 29
  • Santo Estêvão: 55
  • Seabra: 1
  • Senhor do Bonfim: 8
  • Serrinha: 4
  • Simões Filho: 53
  • Sobradinho: 10
  • Teixeira de Freitas: 31
  • Valença: 24
  • Vitória da Conquista: 35

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Bahia emprego Salvador vagas

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