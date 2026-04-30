Bahia tem mais de 3,5 mil vagas de emprego em 40 cidades nesta quinta

Siga o A TARDE no Google

Em Salvador, estão sendo disponibilizadas mais de mil vagas - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A segunda edição do Dia T - Encontro dos Trabalhadores, ação voltada à empregabilidade e geração de renda, acontece nesta quinta-feira, 30, na Bahia. Estão sendo oferecidas mais de 3.500 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação em Salvador e em outros 39 municípios baianos.

Promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa visa ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e fortalecer as políticas públicas de geração de emprego e renda no estado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os trabalhadores terão acesso a serviços gratuitos, como:

Cadastramento e atualização no sistema do SineBahia;

Encaminhamento para vagas de emprego;

Orientação para elaboração de currículo;

Dicas de comportamento em entrevistas de trabalho;

Inscrições em cursos de qualificação profissional.

Em Salvador, estão disponibilizadas 1.258 vagas de emprego. Entre as oportunidades, estão 400 vagas destinadas à montadora chinesa BYD, distribuídas entre os seguintes cargos:

Operador de produção (265 vagas);

Operador de empilhadeira, transpaleteira e rebocadores (20);

Condutor interno (20);

Inspetor de qualidade (30);

Operador logístico (65).

Na capital baiana, a ação vai acontece a partir das 7h, na unidade do SineBahia Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, próximo à Estação de Metrô de Pituaçu.

A ação também será realizada, simultaneamente, em unidades da rede SineBahia em 39 cidades do interior e da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Veja os municípios participantes e o número de vagas ofertadas: