Bahia terá final de semana com chuva; veja previsão das cidades

Os acumulados de chuvas estão previstos para a faixa leste, sul e oeste do estado Tempo de chuva na capital baiana Na foto: Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data: 04/03/2024 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Neste fim de semana, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Barreira e Vitória da Conquista tem previsão de pancadas de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira, 10, a capital baiana o tempo já iniciou nublado e com pancadas de chuva isolada e deve registrar ao longo do dia temperaturas entre 25°C e 31°C. A previsão ainda é que o volume de chuva aumente durante a tarde e à noite.

Já no sábado, 11, Salvador ainda deve registrar tempo nublado durante todo o dia, mas sem previsão de chuva, que pode vir a retornar no domingo, 12, e seguir na segunda-feira, 13.

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os acumulados mais expressivos de chuvas estão previstos, principalmente, para a faixa leste, sul e oeste do estado, com destaque para a região que faz divisa com o Espírito Santo.

Ainda de acordo com o Inema, uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), é a responsável por essa condição de clima nublado, que é típica neste período do ano. Esse sistema meteorológico provoca chuvas em grande parte do estado, com maior intensidade nas regiões oeste e sul, e ocorrem especialmente durante o verão.