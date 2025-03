Bahia terá sol na maior parte do estado no final de semana

Na foto, Por do sol no Rio Vermelho - Foto: Enio Cardoso | Ag. A TARDE

A Bahia terá sol e temperaturas elevadas neste fim de semana, segundo a previsão do tempo divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nesta sexta-feira, 7.

No sábado, o estado terá termômetros atingindo até 38 °C no Vale do São Francisco. No litoral, chuvas fracas e rápidas de forma isolada. Domingo, céu claro e sol na maior parte do estado, embora o Litoral Sul possa registrar chuvas isoladas.

Na segunda-feira, 10, variação de nebulosidade e tempo firme na maior parte do território baiano, com condições para chuvas no Recôncavo, Litoral Norte e na faixa leste do Nordeste do estado.

Orientações

Com o sol e o calor predominantes, o Inema recomenda que os banhistas se hidratem, usem protetor solar e evitem a exposição ao sol entre 10h e 16h. Além disso, é importante verificar a balneabilidade da praia antes de entrar na água, especialmente após chuvas, quando a qualidade da água pode ser comprometida.

O Inema também divulgou o Boletim de Balneabilidade, que avalia a qualidade das águas das praias de Salvador e do litoral baiano. O relatório classifica as praias como próprias ou impróprias para o banho, com base na análise da presença de bactéria indicadora de contaminação fecal.

Os critérios seguem as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Para garantir a segurança dos banhistas, o Inema atualiza semanalmente a lista de praias impróprias para banho.

As informações detalhadas podem ser acessadas no site oficial do órgão.