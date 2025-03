Homem troca terreno na praia por carro de luxo roubado e é preso

Homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil - Foto: PRF

Um homem foi preso em flagrante ao trafegar em um veículo de luxo roubado, na quinta-feira, 6, na BR-324, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele trocou um terreno em uma praia pelo veículo.

Durante uma fiscalização da PRF, o motorista foi questionado e disse que havia adquirido o carro blindado, modelo Toyota Corolla, mediante a negociação. Não há detalhes sobre a localização do imóvel.

Os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT – DEL01BA) realizaram uma verificação detalhada no automóvel e encontraram sinais de adulteração. Ao descobrirem a placa original, foi constatado que se tratava de um veículo com "queixa" criminal.

A checagem da documentação pessoal do motorista revelou que ele já responde criminalmente por receptação de veículo roubado e também por estelionato, em virtude de fraude no recebimento do auxílio emergencial concedido na pandemia.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.