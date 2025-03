Estupro de vulnerável: idoso é preso 20 anos após crime na Bahia

Crime aconteceu há 20 anos no município de Salinas da Margarida - Foto: Pedro Moraes/Governo da Bahia

Um idoso de 64 anos foi preso em Serrinha, na Bahia, nesta quinta-feira, 6, suspeito de estupro de vulnerável. O crime aconteceu há 20 anos no município de Salinas da Margarida, no recôncavo baiano. O mandado de prisão preventiva estava em aberto desde julho de 2024.

De acordo com o delegado Matheus Nery, o homem foi localizado no centro da cidade, através do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). As informações são do g1 Bahia.

O irmão do suspeito prestou depoimento à Polícia Civil, e relatou que o homem fugiu do município onde o crime aconteceu por medo de retaliações. O idoso foi conduzido pela Polícia Militar até a delegacia da cidade, onde está preso e aguarda a audiência de custódia.