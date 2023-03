23ª CIPM desmonta câmera instalada por traficantes em Tancredo Neves

Com a ajuda do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma câmera de monitoramento clandestino foi removida, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O flagrante ocorreu, no sábado, 4, por uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Segundo o comandante da unidade, major Luciano Jorge Alves da Silva, o ponto de imagem estava em um poste de iluminação. “Assim que as guarnições chegaram na Rua Piauí, a câmera foi visualizada e, em seguida, removida “, contou.

Os números do Disque Denúncia e do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), 181 e 190, respectivamente, estão disponíveis para a população baiana enviar informações com segurança e sigilo.

Reforço no patrulhamento

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento ostensivo nos bairros de Tancredo Neves e Ribeira à procura de traficantes. Unidades territoriais e especializadas ampliam as ações nas regiões, desde a noite de sexta-feira, 3.

Em Tancredo neves, dez pessoas foram baleadas durante uma festa "paredão" na noite desta sexta. De acordo com informações da PM, três das vítimas são crianças, duas de 7 e uma de 9 anos.Já na Ribeira, a 'Guerra do Tráfico' resultou em três pessoas mortas na Rua da Mangueira.