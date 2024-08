Apostas de Salvador ganharam R$ 322 milhões na Mega-Sena; saiba mais

Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

Salvador é uma das cidades com o maior número de vencedores da Mega-Sena. Ao total, 16 apostas da capital baiana acertaram as seis dezenas da loteria mais popular do país, distribuindo um prêmio de R$ 322 milhões.

O primeiro sortudo venceu no concurso de 15 de dezembro de 1996, levando R$ 17 milhões para casa. Já o último, ou melhor, os últimos foram os apostadores de um bolão que dividiram R$ 117 milhões na última 'Mega da Virada'.

Leia também: Apê de luxo e Ferrari: a vida que o vencedor da mega-sena leva em Salvador



O cálculo dos R$ 322 leva em conta apenas aqueles que venceram o prêmio principal. Acertadores da quina e da quadra não entraram no cálculo.

Já em todo o estado da Bahia foram 39 ganhadores do prêmio principal da loteria, informa a Caixa Econômica Federal.

Resultado da última Mega-Sena

O sorteio do concurso 2.755 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (30). Três apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 102.668.082,56.

Os ganhadores são de Ipatinga (MG), Varginha (MG) e Indaiatuba (SP). Cada um vai levar R$ 34.222.694,19.

Os números sorteados foram: 07 - 13 - 17 - 33 - 41- 58