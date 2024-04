Cachorro é resgatado após mais de 30h em escombros no Largo do Tanque | A TARDE

Após mais de 30h, um cachorro foi resgatado debaixo dos escombros do prédio que desabou na região do Largo do Tanque, em Salvador. O animal foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 10.

Inicialmente, acreditava-se que o cachorro havia morrido com o desabamento. A informação, inclusive, chegou a ser passada ao Portal A TARDE por moradores da região. Ele pertenceria a um idoso que morava e trabalhava no local como pedreiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da Sedur escutou os gemidos do animal quando fazia a retirada dos escombros e acionou a guarnição através da Central de Telecomunicações (Cicom).

Depois do resgate, o animal foi avaliado e como estava sem ferimentos aparentes, foi deixado sob os cuidados do tutor que recebeu algumas orientações dos bombeiros.

