Colega de subtenente Paim lamenta morte: "Perdemos um cara homem"

O subtenente da Polícia Militar (PM-BA), Antônio Paim, foi sepultado na manhã desta quinta-feira, 25, no cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador. Ele foi atropelado durante uma blitz em Sussuarana, no último dia 12 de julho, e ficou quase duas semanas internado até ter a morte confirmada na quarta, 24.

Durante a cerimônia de despedida do oficial da PM, um colega de corporação, que preferiu não ter a identidade revelada, lamentou muito a perda e disse que Paim era como um irmão para ele.

"Ele era um policial que, de uma coisa eu digo... A gente vai encontrar um outro polícia igual a esse? Nos dias de hoje é muito difícil. Ele era um policial a qualquer hora, sem medo de errar. Eu estou com o coração arrasado, estou aqui querendo extravasar. Perdemos um cara homem. Não tem outro adjetivo, ali era um irmão mesmo", afirmou.

O policial ainda falou sobre o desempenho de agentes novos e fez um apelo para que eles escutam os oficiais mais experientes. "Esses polícias que entraram agora novo deixam a desejar. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aos policiais novos, procurem orientação de um praça velho, tipo o Paim, ou outros que estão na ativa. A gente não está tendo esse desconforto de estar vindo sepultar um colega fardado, ele foi morto trabalhando".

Por fim, o ex-colega de Paim deixou um recado para o comandante-geral da PM, o coronel Paulo Coutinho: "O comandante-geral não sabe a perda que ele teve na polícia. Então, eu peço que o comandante-geral olhe por esses policiais, para que ele dê uma aula para esses alunos que estão chegando novos agora, porque fica difícil. É duro, a gente estar aqui enterrando um colega que foi morto fardado, com a viatura parada. Ele abordou os caras e meteram a moto em cima dele".

O caso

No último dia 12 de julho, Paim participava das ações da polícia no bairro de Sussuarana quando foi atingido em cheio por dois indivíduos que tentavam escapar da abordagem. No impacto, o subtenente teria batido com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Os suspeitos do atropelo foram conduzidos à delegacia na ocasião.

Paim deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos e ficou internado na unidade de saúde até a noite do dia 16. Após apelo de familiares, que pediam uma regulação no Hospital da Bahia, o subtenente foi transferido, mas para o Hospital Português, onde estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neurológica.