Coordenador do Samu Salvador integra Força Nacional do SUS no RS | A TARDE

O coordenador médico do Samu de Salvador, Ivan Paiva, está desde a última segunda-feira (6) no Rio Grande do Sul integrando a Força Nacional do SUS. O profissional da capital baiana será um dos coordenadores da equipe multidisciplinar de saúde que vem atuando no trabalho de resgate e assistência às vítimas das enchentes e das chuvas que atingem aquele estado desde o início do mês.

Ivan afirmou que é fundamental unir esforços em prol das vítimas no Rio Grande do Sul e explicou como será realizado o trabalho. “Estamos aqui com uma grande equipe, reunindo pessoas de várias partes do país. Esperamos colaborar para diminuir o sofrimento dessa população afetada por um dos piores eventos climáticos do país”, disse.

“Neste primeiro momento está sendo feito um diagnóstico situacional das necessidades prioritárias. Estamos com transporte aeromédico para auxiliar nos resgates e deslocamento de pacientes. Com o avançar dos trabalhos, vamos identificando as demais necessidades e ampliando as ações”, completou Ivan Paiva.

Expertise



Vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos ressalta a expertise da capital baiana no enfrentamento aos efeitos da chuva. “Temos em Salvador a experiência da Operação Chuva, que ano após ano vem se aperfeiçoando e ampliando sua capacidade de alcance. Ivan leva toda a sua experiência como emergencista, com amplo conhecimento em diversas áreas médicas, lidando diariamente com pacientes que não têm diagnóstico prévio, mas que precisam de atendimento imediato”, afirmou.

“Então, é de suma importância essa doação de cuidado e compartilhamento de experiências para contribuirmos como for possível. O trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul irá necessitar do apoio de todo o povo brasileiro neste momento. Nossas orações também estão com eles”, completou a vice-prefeita.

Atualmente, o Samu realiza em média 300 atendimentos por dia. Para atender aos chamados, o órgão tem à disposição 12 bases e cinco pontos de apoio espalhados de forma estratégica por toda Salvador. Além disso, há uma frota formada por 62 ambulâncias, entre básicas e avançadas, oito motolâncias, duas ambulanchas, e realiza atendimentos aeromédicos utilizando um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer), em parceria com a Polícia Militar.

Mais de 1 mil profissionais estão envolvidos no salvamento de vidas em Salvador, desde quem atende as ligações de emergência para o 192, passando pelos médicos que dão as primeiras orientações e também os motoristas que dirigem as ambulâncias que prestam toda assistência necessária, com uma média de 15 minutos para chegar aos locais das ocorrências.

