Corpo com tornozeleira eletrônica é encontrado em São Marcos | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira, 16, no bairro de São Marcos, nas proximidades da Avenida Gal Costa. Segundo as informações iniciais, o homem, ainda não identificado, estava com uma tornozeleira eletrônica.

Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências estão sendo realizadas para identificar o autor e esclarecer as motivações do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.