Elevador do Taboão e Plano Inclinado têm funcionamento ampliado

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) anunciou a ampliação do atendimento nos finais de semana para o Elevador do Taboão e o Plano Inclinado Gonçalves, visando atender à demanda dos usuários durante as obras de requalificação do Elevador Lacerda.

O Elevador do Taboão, que operava de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, agora também funciona aos sábados, das 7h30 às 13h30, com tarifa gratuita. Este ascensor transporta, em média, 1,2 mil passageiros diariamente.

Por sua vez, o Plano Inclinado Gonçalves passou a operar aos domingos, das 9h às 15h. Nos outros dias, o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h15, e aos sábados, das 7h às 18h15, com uma tarifa de R$ 0,15. O Gonçalves atende cerca de 3,5 mil usuários por dia.

Ambos os modais permitem o transporte de bicicletas nas cabines, proporcionando uma locomoção mais confortável e segura, evitando as ladeiras que ligam as regiões do Comércio e Pelourinho. Além disso, os usuários que estiverem com bicicletas laranjinhas do sistema Bike Salvador estão isentos de tarifa para acessar o Gonçalves aos sábados, domingos e feriados.