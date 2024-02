"Eu quero justiça", clama mãe do jovem que sofreu acidente em parque | A TARDE

Desde a noite desta quinta-feira, 15, o coração de dona Linéia não sente paz. Cheia de angústia e desespero, a mãe de Andrei e Andreia Peroba, as vítimas do acidente em um parque de diversões no bairro de Cajazeiras 10, em Salvador, clama por justiça. O pedido dela é especialmente pelo primogênito, que teve ferimentos graves e precisou amputar o braço após sofrer uma fratura exposta durante a queda do brinquedo “Intoxx”. Enquanto isso, a defesa do parque ainda não se pronunciou publicamente, mas garantiu que vai se posicionar após prestar depoimento para a polícia.

Segundo dona Linéia, ela teve um mau pressentimento em casa, minutos antes do acidente acontecer. “Eu senti como se fosse uma facada no peito, aí eu chamei o vizinho: ‘me empreste o celular aí, que eu quero ligar para o Andrei, que eu estou ligando para ele e ele está sem internet’. Na hora que eu peguei o celular do vizinho, eu vi uma mensagem de alguém me mandando dele, ‘Andrei quebrou o braço’ e eu disse ‘como assim que quebrou o braço do meu filho?’ Foi muito rápido”, contou ela em entrevista à TV Bahia.

Desolada com tudo o que aconteceu, ela clamou por justiça pelos filhos dela. “Eu quero justiça, eu quero que os culpados sejam punidos, eu quero justiça! Eu creio na justiça de Deus, não é possível”, disse ela com bastante indignação.

Segundo a mãe de Andrei e Andreia, os responsáveis pelo parque de diversões não prestaram apoio às vítimas e ainda estariam se esquivando da situação: “Entra duas pessoas proprietárias, uma disse que é proprietária do parque e a outra proprietária do brinquedo, como assim? Agora o parque, o brinquedo foi alugado? E o braço do meu filho de 20 anos?”.

O acidente

Andrei Peroba ficou com o braço preso nas ferragens do “Intoxx”, uma das atrações mais procuradas pelo público do parque, que estava montado no campo da Pronaica, em Cajazeiras 10. Ele teve uma fratura exposta e precisou ser levado às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE), após ter sido removido do local do acidente pelo Corpo de Bombeiros. O jovem de 20 anos precisou amputar o braço, mas o quadro de saúde dele é estável. A irmã dele, de 17 anos, teve ferimentos leves no rosto.

O que dizem as autoridades

A Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado como "lesão corporal de natureza grave e se resulta em perda ou inutilização do membro". Em nota, a PC também declarou que as oitivas de representantes do parque de diversões já foram agendadas e o equipamento deve ser periciado, para esclarecer as causas do acidente.

Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), a prefeitura informou que o parque de diversões já havia sido interditado no mês de janeiro deste ano, por iniciar as atividades sem autorização. Após isso, eles teriam apresentado a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e conseguido um alvará de funcionamento emitido pela Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para realizar inspeção no equipamento. De acordo com órgão, os responsáveis foram notificados e o parque embargado até apresentação de laudo técnico, a ser realizado por profissional habilitado, sobre as condições dos equipamentos ali instalados.