“Foi uma surpresa, apesar do prédio ser antigo”, diz lojista | A TARDE

Um comerciante do bairro da Calçada disse que o prédio onde ficava o restaurante “Primos Bar”, cujo teto desabou no início da tarde desta quinta-feira, 23, pode ter cerca de 90 anos.

Edson Ribeiro é gerente de uma loja de instrumentos musicais que fica em frente ao restaurante e trabalha no bairro há 45 anos. Ele disse que a edificação nunca deu indício de que pudesse desabar. “Foi uma surpresa, apesar de ser um prédio antigo”, contou.

“Ouvimos um estrondo, saímos para ver, uma correria, poeira enorme também na rua e vimos que tinha caído o teto do restaurante”, continua. Edson afirma ainda que chegou às vítimas que foram socorridas.

“Eram duas pessoas feridas, que não estavam em estado grave". De acordo com o gerente, havia mais duas pessoas dentro do local, inclusive a proprietária.

O restaurante ficava localizado na rua Elias Nazaré, na Travessa Bom Gosto, no bairro da Calçada, e deixou cinco pessoas feridas. Três vítimas, sendo dois funcionários e um cliente, ficaram com escoriações pelo corpo e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), pela equipe do 12º BBM/Salvar. As outras duas foram resgatadas dos escombros e atendidas no local.

O Corpo de Bombeiros da Bahia informou que outra pessoa ficou ferida e foi levada para uma unidade de saúde pela equipe do Samu. Para a ocorrência, foram usadas cinco viaturas. A Codesal também foi acionada para verificar a condição da estrutura da edificação.