Homem que caiu de hotel em Salvador está em coma; veja detalhes | A TARDE

O homem de 29 anos, identificado como Josevan Cerqueira Santos, que caiu da janela do quinto andar de um hotel localizado no bairro de Pernambués, em Salvador, está em coma induzido e o estado de saúde é considerado grave.

Josevan passou por uma cirurgia na perna e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a família, o homem teria sido vítima de sequestro e extorsão, mas o hotel diz que ele caiu.

Esposa da vítima, Daiara Cerqueira contou que recebeu, no sábado, a ligação de uma funcionária do hotel afirmando que o companheiro dela havia caído ou se jogado do estabelecimento.

"Ela disse que ele estava consciente e havia passado meu número para ela. Depois de cinco minutos, a mulher me ligou novamente e disse que o Samu tinha levado ele para o HGE”, afirmou Daiara em entrevista à TV Bahia.

Suposta extorsão

O patrão, que preferiu não se identificar, relatou que após o expediente, recebeu a ligação do funcionário, onde ele solicitava o valor de R$ 2 mil com a promessa de que devolveria na segunda-feira, 20. O homem então perguntou à vítima o motivo do pedido e ela disse que estava em uma situação "embaraçosa e era urgente".

Três minutos depois, o funcionário ligou novamente para o patrão e disse que precisava muito do valor, estava preso em um local e teria que sair urgente dali. No entanto, a vítima não relatou onde estava.

Cerca de 20 minutos depois, o patrão recebeu novamente uma ligação do número da vítima, mas quem falava ao telefone era uma mulher. Ela disse que o funcionário pegou uma quantia com o marido dela, que seria agiota. Falou ainda que a vítima estaria nervosa e teria feito a transação para a pessoa errada.

A mulher exigiu a transação de mais R$ 1 mil e demonstrou não saber de quem o patrão do homem se tratava.

