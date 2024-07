Homem tenta dar golpe em motel e garota de programa; veja o desfecho

Sem espírito junino, garanhão tentou pagar fiado - Foto: Reprodução / Google Street View

Nem mesmo o efeito do licor bateu na mente e, dias antes do São João 2024, um homem tentou meter um baratino na cara de pau. Aos 29 anos, o garanhão contratou uma profissional do sexo para ‘quebrar e amassar’, mas, após usar as acomodações de um motel, localizado no bairro de Armação, em Salvador, tentou pagar fiado.

Conforme apurado pelo Portal MASSA!, junto ao serviço da mulher, o cidadão teve a coragem de contratar um motorista por aplicativo para fazer um serviço para ele e não pagar.

Sobre o motel, ele também não tinha a intenção de quitar as horas usadas. Por conta dos atos consecutivos, o rapaz foi encurralado pela direção do estabelecimento comercial, que acionou a polícia.

Leia mais:

MP faz ação por direitos de crianças e adolescentes em Cruz das Almas

Rodoviária de Salvador fica lotada em saída para festejos juninos

Ivete é confirmada no São Pedro de Ipiaú

Agentes, então, se deslocaram até o local e encontraram o garanhão. Em seguida, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de fraude.

Agora, o caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que deve adotar novas providências ou manter as atuais, que não foram passadas à reportagem. A identidade do rapaz ainda não foi descoberta.