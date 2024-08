Idosa se assusta com conta de luz de R$ 1,2 mil e valor é investigado

- Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma idosa de 84 anos teve uma surpresa indesejada ao receber a conta de energia do mês de abril no valor de R$ 1.254. A mulher, que vive no bairro de Paripe, em Salvador, estava acostumada a pagar entre R$ 110 e R$ 144,

A família não entende o motivo do aumento de mais de mil reais, já que na residência moram apenas a idosa, Maria Ana Neto, e o marido, também idoso. Nos últimos meses, não houve nenhuma mudança na rotina do casal, como compra de novos eletrodomésticos ou reformas.



Além da fatura de R$ 1,2 mil, em abril uma segunda fatura foi enviada para a residência, custando cerca de R$ 300. Ou seja, em um mesmo mês a família deveria pagar R$ 1,5 mil.

O filho da aposentada foi até a Neoenergia Coelba e pediu que a conta fosse revisada. Segundo ele, uma equipe ficou de ir até a casa da mãe para fazer uma vistoria, mas, três meses se passaram sem que o trabalho acontecesse.

Energia cortada

Durante esse período, a aposentada não pagou a fatura e, por isso, na segunda-feira, 22, a energia de dona Ana Maria foi desligada. Um dia depois, na terça, a energia foi religada. A Neonergia Coelba informou que manterá a energia na casa da idosa enquanto durarem as investigações a respeito da fatura de R$ 1,2 mil.

Confira nota da Neoenergia Coelba na íntegra

"A neoenergia coelba informa que está realizando todas as análises referentes ao consumo de energia da unidade em questão. Equipes da distribuidora já foram encaminhadas ao local e coletaram as informações necessárias para seguir com as investigações. Devido à excepcionalidade da situação, a concessionária manterá o fornecimento de energia da residência ativo até a conclusão dos estudos. A Neoenergia Coelba se mantém à disposição".

