"Insustentável", disparam motoristas por app sobre aumento da gasolina | A TARDE

O recente aumento no valor da gasolina pegou os motoristas por aplicativo desprevenidos desde a noite de quinta, 18, em Salvador. O preço do combustível subiu 5,1%, segundo confirmação da Acelen, e chegou a bater até R$ 7,18 (aditivada) e R$ 6,39 (comum) em alguns postos da capital e RMS.

Tal situação causou um impacto no trabalho dos condutores por aplicativos, que ficaram com um certo prejuízo em relação aos ganhos e gastos. É o que garante Vick Lessa, presidente da Coopmap (Cooperativa mista de motoristas e mototaxista por aplicativo da Bahia).

"Essa questão dos combustíveis tem um impacto direto na nossa condição de trabalho. Primeiro que nós estamos com as tarifas defasadas há praticamente oito anos e chegar em um cenário desse, que nós estamos praticamente em militância referente à questão da regulamentação trabalhista, essa PL que não prioriza o motorista em nada e ainda tem uma um aumento no custo fixo. É Terrível e não foi um aumento qualquer. É um aumento que ultrapassa a casa de um real, então impacta diretamente a vida de todos os motoristas", disparou ele, em entrevista ao Portal Massa!.

Até a quinta-feira, o combustível registrava um valor menor do que os R$ 6, porém esta quantia subiu consideravelmente na madrugada de hoje, variando entre R$ 6,33 e R$ 6,38 para gasolina comum, enquanto a aditivada alcançou em torno de R$ 6,70.



Vick conta que, a taxa de quilômetros rodados impostos pelo aplicativo de viagens, alinhados ao aumento do valor do combustível, se torna uma combinação inviável para os condutores. Além disso, ele dispara que a previsão é de que diminua a quantidade de carros disponíveis nos apps.



"A média do quilômetro rodado para as corridas por aplicativos não está passando de um real e vinte e você pegar um litro de combustível de gasolina acima que seis reais é insustentável. Um aumento desse, com certeza, vai diminuir o número de carros por aplicativos rodando em Salvador", disparou.

Para Fabrício Cruz, que trabalha como motorista por app há seis anos, a mudança pegou a galera desprevenida, causando um grande impacto. "Não conseguimos entender o pq do aqui na Bahia temos essa aumento exagerado onde temos uma refinaria bem próximo, pra nós que utilizamos esse produto pra mão de obra ficamos realmente chocados com esse aumento", alegou.

"Dessa forma, precisaremos utilizar o etanol como meio de fuga dos preços, Até que esses valores se normalizem. Sabemos que a alta dos preços tem muito haver com os impostos, porém o consumidor final sempre recebe esse impacto", comentou.

A Acelen explicou que os preços dos produtos são influenciados pelo mercado, considerando o custo do petróleo, o câmbio do dólar e o frete, podendo variar pra maior ou menor. Eles afirmam que seguem uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e práticas internacionais.