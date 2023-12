Inteligência Artificial e Integridade em Rede fecham programação | A TARDE

O I Fórum Integridade Bahia foi sucesso de troca, conhecimento e desenvolvimento econômico sustentável. O evento, que foi realizado pela Fecomércio-BA, através de uma parceria com o Compliance Women Committee Bahia (CWC BA), Universidade Salvador (Unifacs), além de contar com apoio do Grupo a TARDE, reuniu grandes líderes nacionais e internacionais, especialistas e entusiastas engajados com a promoção da integridade em rede na Bahia.

Os painéis "Ética e Integridade na Inteligência Artificial" e "Integridade em Rede" fecharam a programação do fórum, que aconteceu na Casa do Comércio, em Salvador, ao longo desta segunda-feira, 11. A fundadora da Evolure Consultoria e conselheira de administração do IBGE, Cláudia Pitta, uma das palestrantes dos painéis, trouxe à tona a reflexão a cerca da interferência da tecnologia na sociedade, assim como, desmistificar a existência de um "padrão" direcionado as pessoas que falam sobre tecnologia dentro e fora das corporações.

"Sou fora do padrão no campo da tecnologia. Talvez por não me vestir de uma forma que as pessoas julguem 'certa' para alguém da área tecnológica. Apesar de eu ser engenheira na minha primeira formação, eu também faço moda, e a moda diz muito. Em 2017 eu decidi criar um sentido, quis que as pessoas enxergassem que a moda também é tecnologia. Por isso, fiz integração da área com roupas, dando vida ao 'Projeto Jakar', correlacionado moda e tecnologia. O pensamento de inclusão é um dos pontos mais importantes que as redes sociais trouxeram para a gente", disse.

Fundadora da Evolure Consultoria e conselheira de administração do IBGE, Cláudia Pitta | Foto: Leilane Teixeira I Ag. A TARDE

Já o co-fundador e ex-presidente do Instituto Ethos e Vice-presidente do Conselho Internacional da Carta da Terra, Ricardo Young, palestrou sobre as agressões à natureza e ao homem a partir de grandes empresas de tecnologia.

"As grandes empresas de tecnologia estão sugando nossas energias. Nós estamos dando energia vital para as tecnologias e grandes empresas do mundo e nos desconectado da natureza que nos dá vida. Tem um paradoxo aí, um paradoxo que não estamos enxergando. Fracassamos enquanto civilização. Nós acreditamos que nós estávamos trabalhando pelos valores corretos, mas essa lógica da vaidade, do sucesso, tem nos levado a destruição do planeta. E não é discurso, é de verdade. Temos dificuldades de compreender nossos atos e para que nos possamos desenvolver uma integridade em rede, nós precisamos de um nível de maturidade muito superior do que temos hoje"

Co-fundador e ex-presidente do Instituto Ethos e Vice-presidente do Conselho Internacional da Carta da Terra, Ricardo Young | Foto: Leilane Teixeira I Ag. A TARDE

Segunda edição

A idealizadora do evento, Roberta Carneiro, celebrou a 1ª edição do fórum, que contou com 32 palestrantes ao longo de 10 horas de programação. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela confirmou que está garantida a 2ª edição.



"Agradeço muito a participação de todos. Foram 32 palestrantes, 10 horas de fórum debatendo muito conhecimento e temas amplamente necessários. É uma felicidade muito grande, estamos realizados porque partir de hoje a gente já vai começar a pensar em integridade como um sistema, e de mãos dadas com a sociedade com as empresas e com a administração pública. E já podemos esperar uma segunda edição, dessa vez ainda maior porque a presença maciça aqui, tanto da população quanto das empresas, das organizações e inclusive da administração pública e até a assinatura do Pacto Pelo Município de Salvador, mostra o quanto esses temas são urgentes e necessários".

Idealizadora do evento, Roberta Carneiro | Foto: Leilane Teixeira I Ag. A TARDE