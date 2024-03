Irmã de Fábio Pipa rebate empresário: 'Respeite as decisões judiciais' | A TARDE

Mariana Lacerda, irmã do empresário Fábio Luiz Ceuta de Lacerda, o "Fábio Pipa", preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva em favor dos pais e praticar maus tratos contra eles, rebateu alegações feitas por ele e o advogado Paulo Kleber Filho. Em entrevista ao Portal A TARDE, a irmã disse que espera que ele "passe a respeitar as decisões judiciais".

"Diante das alegações de Fábio Luiz Ceuta de Lacerda, tenho a esclarecer que a decisão que decretou a medida protetiva foi muito clara. Ele não poderia entrar no restaurante mesmo que meus pais não estivessem, tanto assim que hoje na audiência de custódia a juíza manteve as medidas protetivas e incluiu outras mais. Me limitei a comunicar a polícia militar que ele lá se encontrava, a pedido de meu pai, que me ligou muito nervoso. Com a manutenção da medida protetiva e o uso de tornozeleira eletrônica, espero que ele passe a respeitar as decisões judiciais", afirmou.

Ainda de acordo com Mariana, diferentemente do que o empresário alegou, "não existe nenhum conflito societário comigo, mas sim com meus pais, tanto que em passado recente Fábio entrou com ação contra eles, sem sucesso" .

O empresário Fábio Pipa foi liberado após audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira, 22. A Justiça concedeu a liberdade provisória e determinou que o empresário utilize tornozeleira eletrônica.