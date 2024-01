Líder de facção ligada ao CV morre em confronto com a PM em Salvador | A TARDE

Um homem apontado pela polícia como líder de uma facção criminosa, ligada ao Comando Vermelho (CV), morreu após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), na noite de terça-feira, 26, no bairro de Pirajá, em Salvador. "George Ferrari", como era conhecido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



De acordo com as informações das polícias Civil e Militar, guarnições da PM faziam rondas no bairro quando avistaram, na Rua Ana Ariane, um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, ele teria começado a atirar contra os policiais, dando início a uma troca de tiros. Ao final do confronto, os policiais avistaram o suspeito ao solo e ainda com sinais vitais e o encaminhou para o Hospital do Subúrbio. No entanto, a morte foi confirmada.

George Ferrari possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, liderava o comércio de entorpecentes na região do Coroado, em São Marcos, e na cidade de Berimbau, região leste da Bahia. Ele também contrabandeava fuzis para o grupo criminoso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), George Ferrari também era suspeito de comandar a queima de coletivos nas regiões de São Marcos e Sussuarana em 2023.

Com o suspeito, foram apreendidas 129 pedras de crack, 200 embalagens de maconha, 40 pinos de cocaína e uma pistola 9mm.

O caso foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).