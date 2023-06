Lira revela "insatisfação generalizada" da Câmara com o governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, nesta quarta-feira, 31, que há uma "insatisfação generalizada" da Câmara com a articulação política do governo. Ele também afirmou que, se a medida provisória da reorganização dos ministérios não for aprovada, a culpa não deve ser da Câmara, mas sim do governo.

A MP perde validade à meia-noite de quinta (1º) para sexta-feira (2). Se não for aprovada por Câmara e Senado até lá, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderá ministérios e voltará a ter a mesma estrutura que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados – e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram – com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro", afirmou Lira ao chegar no Congresso.

Mais cedo, Lira convocou uma reunião em sua residência com todos os líderes governistas para debater a Medida Provisória nº 1154, que ficou conhecida como MP dos Ministérios.