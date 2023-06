Madrasta do bebê que ingeriu haxixe tem prisão preventiva decretada

A Justiça baiana decretou a prisão preventiva da madrasta do bebê de 1 ano, que foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Marcos, na noite de sexta-feira, 9, após ingerir haxixe (um tipo de droga derivada da maconha). No sábado, 10, a criança foi transferida para o Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador, após passar pela regulação.

A suspeita, uma jovem de 21 anos, será encaminhada para o Complexo Penitenciário da Mata Escura nesta segunda-feira, 12. Ela estava detida desde que foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do bebê.

Na decisão, que o Portal A TARDE teve acesso, a mulher afirma que após a criança ter ingerido a substância entorpecente não a levou de pronto ao atendimento médico, mas primeiro deu um mingau, e somente quando o bebê começou a passar mal, logo em seguida, que conduziu ao hospital e ainda ao chegarem ao hospital, pelas versões trazidas, não foi de pronto dito que a criança havia engolido entorpecente, mas sim deram motivos diversos para tentar esconder o ocorrido.

Segundo a Justiça, a conversão do flagrante para prisão temporária se deu para "impedir que a presença da acusada na cena do suposto crime, neste momento – sobre que recai as suspeitas de autoria do delito – e que pode acarretar algum prejuízo aos trabalhos das perícias técnicas, acaso designadas".

A Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança Adolescente (Dercca) investiga o caso.