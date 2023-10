Marido de Walewska desabafa: "anularia minha vida por ela"

O marido de Waleswska Oliveira, Ricardo Alexandre Mendes, falou pela primeira vez sobre a sua ausência no velório e enterro da ex-atleta. Segundo ele, a família da ex-jogadora de vôlei não permitiu sua ida à despedida.

“Me tiraram o direito de me despedir do amor da minha vida. Estava com o bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia”, disse Ricardo ao UOl.

>> Marido de Walewska relata à polícia crise na relação: "pedi divórcio"

O irmão da ex-atleta, Weslley Oliveira, que bancou o funeral rebateu a versão apresentada pelo companheiro de Waleswska. Segundo ele a família não se opôs a participação de Ricardo no funeral. "Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada”, afirmou Weslley.

Questionado sobre a situação, ele informou que não teve condições de lidar com o momento trágico. “Ninguém ligou para falar de valores. Pretendo restituir tudo. Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta”, afirmou Ricardo.



O corpo de Walewska Oliveira foi velado e enterrado no sábado, 23, em Belo Horizonte. Ela morreu depois de cair do 17º andar do prédio em que morava com o marido, em Cerqueira César, bairro nobre da região central da capital paulista.