Irmão de Walewska diz que bancou todos custos do funeral

O piloto de avião Wesley Oliveira, irmão da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, falecida na última quinta-feira, 21, após cair do 17° andar de um prédio em que morava no Cerqueira César, bairro nobre da região central de São Paulo, diz que foi o responsável por todos os custos do funeral da irmã.

"Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada", afirmou Wesley ao site UOL.

O sepultamento aconteceu na manhã deste sábado, 23, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O viúvo, Ricardo Alexandre Mendes não compareceu e nem fez o processo de reconhecimento do corpo.

O empresário se manifestou através de um amigo. Conforme informação divulgada pelo UOL, o amigo disse: "O Ricardo está destruído, em prantos, não para de chorar, está arrasado. Ele comprou a passagem, mas os pais dela pediram para ele não ir. Orientaram porque o clima estava meio pesado. Por isso ele não foi".

O irmão de Walewska diz que a versão do cunhado é mentirosa e que além disso, não houve nem contato entre eles. Segundo ele, precisou do RG da irmã, mas Ricardo deixou na portaria do prédio, já a roupa para vestir a irmã, foi deixada pelo esposo na porta da funerária.

De acordo com o jornal Metrópoles, na delegacia foi registrado no boletim de ocorrência que Ricardo disse que que vinha enfrentando uma crise no relacionamento. Segundo o boletim, “foi se desgastando por diversos problemas; por ela ser compulsiva por compra e ter dilapidado boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de casados”.

Boas lembranças

Wesley já morou com a irmã em Curitiba, quando ela defendeu o Rexona e lembra dos bons momentos. Segundo ele, Walewska o ajudou a pagar seu curso de piloto em 2000, as horas de voo e diz que também teve ajuda do pai.

Ainda de acordo com Wesley, a irmã era uma pessoa centrada e controlada, tanto na vida pessoal quanto em quadra. Os dois se estiveram juntos pela última vez no aniversário de 41 anos de Wesley há uma semana, em São Paulo.