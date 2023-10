Campeã Olímpica Walewska Oliveira é sepultada em Belo Horizonte

A campeã olímpica de vôlei, Walewska Oliveira, de 43 anos, foi sepultada na manhã deste sábado, 23, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, às 6h.

A cerimônia foi reservada para familiares e amigos da ex-central, que faleceu na noite de quinta-feira, em São Paulo, depois de cair do 17° andar, da área de lazer do apartamento em que morava com o marido, no bairro do Jardins, Zona Oeste de São Paulo.

Entre os amigos que compareceram estavam Suelen Pinto, líbero do Praia Clube, Keyla Monadjemi, diretora de vôlei feminino do Minas Tênis Clube, Maurício Lima, ex-levantador do Minas e da seleção brasileira, ouro em Barcelona 1992 e o técnico Anderson Oliveira, ex-jogador da seleção brasileira. O marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, não compareceu ao sepultamento.

Carreira brilhante

Neste ano, Walewska lançou sua biografia “Outras redes”, contando sua trajetória até as quadras. A atleta nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aos 12 anos, saiu de casa e pegou o ônibus para o primeiro teste de vôlei no clube de Minas e ali, dava seus primeiros passos rumo a uma carreira de conquistas.

A atleta iniciou a carreira nas categorias de base, aos 13 anos, e ingressou no time principal em 1995, onde permaneceu até 1998. Teve uma segunda passagem em 2014. Também defendeu o Osasco e Praia Clube, onde se aposentou.

Em Pequim-2008, a central fez parte da conquista do primeiro ouro olímpico de vôlei feminino. Nas Olímpiadas, ainda foi bronze em Sidney-2000 e ficou com o quarto lugar em Atenas-2004.

Sua despedida foi no Sul-Americano de vôlei em 2022, diante do Regatas Lima, do Peru, pela fase de grupos. Na semifinal contra o Sesi-Bauru e na final contra o rival de Minas, Wal ficou como opção no banco de reservas, mas não participou das partidas. Depois da aposentadoria, o clube de Uberlândia deixou de usar a camisa 1, que a central vestia.