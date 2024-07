Menino atacado a golpes de faca por ex-padrasto será sepultado sexta

- Foto: Arquivo pessoal

O corpo do menino Arthur da Luz Santos, que teve a morte cerebral confirmada na última quarta-feira, 3, será sepultado na sexta-feira, 5,no Cemitério de Brotas. A criança, que tinha 7 anos, morreu quatro dias após ter sido atacado com golpes de faca pelo ex-padrasto, em crime que também matou a mãe de Arthur.



Segundo a família, ainda não há informações sobre o horário do sepultamento do menino. Mariza da Luz Santos, mãe de Arthur, foi sepultada no mesmo local.



Relembre o caso

| Foto: Arquivo pessoal

O suspeito do crime, identificado como Rodrigo Bispo dos Santos, foi preso em flagrante logo após o crime, ocorrido dentro da casa da família. O homem estaria atacando Mariza, quando o menino Arthur tentou proteger a mãe e também foi atingido.



Além disso, Rodrigo ainda tentou matar o próprio filho,um bebê de apenas dois meses. O suspeito o colocou em um balde de água fria e ainda abriu o gás de cozinha com a finalidade de intoxicá-lo.



Arthur estava internado desde o dia do crime, mas não resistiu aos ferimentos. O bebê também foi encaminhado a unidade de saúde, recebeu alta e atualmente está com a família paterna.



Rodrigo Bispo dos Santos teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, o que significa que ele responderá preso pelo crime.

A princípio, a família das vítimas teria decido doar os órgãos do menino Arthur, no entanto mudaram de ideia.