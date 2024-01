Motorista de aplicativo e passageiro trocam socos na Barra; veja | A TARDE

Pessoas que passavam pelo Farol da Barra, na tarde deste domingo, 07, testemunharam dois homens trocando socos e provocando confusão no cartão postal de Salvador. De acordo com as testemunhas, a dupla que aparece no vídeo é um motorista de aplicativo e um passageiro que se desentenderam após o motorista negar levar mais pessoas que o permitido dentro do veículo.

Na imagem é possível ver o motorista, o passageiro e uma mulher, que tenta separar. A troca de socos começa próximo ao veículo e termina no chão do calçadão. As cenas de violência foram filmadas por quem passava pelo local. Homens que observavam a confusão terminaram conseguindo separar a dupla. A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

Veja a confusão: