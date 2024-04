MPT investiga morte de operário por descarga elétrica em Serra Dourada | A TARDE

Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar a morte do operário Gilson de Souza Jesus, de 41 anos. Ele morreu após receber uma descarga elétrica ao desligar uma betoneira em uma obra, na noite de terça-feira, 19, na zona rural da cidade de Serra Dourada, no oeste da Bahia.

De acordo com a MPT-BA, após receber as informações preliminares disponibilizadas pela Polícia Militar, o órgão informou que vai buscar a identificação do empregador de Gilson.

O inquérito deverá contar com informações que serão solicitadas ao Departamento de Polícia Técnica, órgão acionado para realizar perícia no local e que tem se tornado importante parteiro do MPT no fornecimento de dados como nome do empregador, circunstâncias em que o acidente de trabalho teria ocorrido.

No ano passado, procuradores e peritos baianos participaram de evento em que foi destacado papel da perícia técnica na apuração de responsabilidades trabalhistas em casos de acidentes, principalmente em regiões remotas, onde a chegada da auditoria do trabalho pode levar muito tempo e já encontrar a cena onde o fato ocorreu desconfigurada.

Neste caso, há informações de que pelo menos outro trabalhador presenciou o fato. Ele deverá ser chamado pelo procurador a ser designado para o caso para prestar depoimento e apontar eventuais falhas em procedimentos de segurança e saúde do trabalho previstos para todo tipo de atividade.

Esta é a segunda morte por acidente de trabalho registrada em menos de dois dias na Bahia. Nesta mesma semana, um operário morreu em Camaçari, também durante o trabalho enquanto operava uma máquina.