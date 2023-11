"Não chegamos ao entendimento da diferença da tarifa”, diz Bruno Reis | A TARDE

O longo processo de revisão tarifária do transporte público de Salvador, conduzido pela Arsal (Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador), pode resultar em aumento no valor da tarifa para os usuários de ônibus. Nesta terça-feira, 24, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) lembrou que o reajuste deveria acontecer ainda neste ano, mas até agora, em outubro, não foi realizada.

“Vai haver diferença entre tarifa real e a tarifa que a população vai pagar” disse Bruno Reis, em entrevista à Rádio Metrópole. “Todo ano tem reajuste. Esse é o primeiro ano que não tem. […] O contrato prevê a revisão tarifária a cada quatro anos, mas ainda não chegamos ao entendimento final da diferença da tarifa”, acrescentou.

Na entrevista, Bruno Reis voltou a cobrar o governo federal por um subsídio para custear a tarifa. Em declarações anteriores, ele declarou que a prefeitura de Salvador terá que assumir parte do valor. Ou seja, sem especificar se mesmo com subsídio municipal, a tarifa ficaria maior do que os atuais R$ 4,90.

"Após discussão sobre revisão tarifária, a prefeitura vai ter que assumir, como vem assumindo nos últimos anos, parte do valor da tarifa", afirmou Bruno Reis. "Não há outro caminho. Estamos concluindo essas discussões", falou na ocasião.

Em reportagem do Portal A TARDE, publicada em julho, o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Müller, falou que o município pode subsidiar parte do valor da tarifa.