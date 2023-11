Ônibus voltam a circular em Cajazeiras após ônibus ser incendiado | A TARDE

Moradores do bairro de Jaguaripe, localizado na região de Cajazeiras, em Salvador, voltaram a contar com o serviço de transporte que estava suspenso desde a noite de segunda-feira, 30. Na manhã desta terça-feira, 31, os ônibus voltaram a entrar na localidade e operar normalmente, após reforço policial.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), durante o período da suspensão, os coletivos estavam circulando pela Estrada Velha do Aeroporto e, logo após, retornavam para seus terminais de origem. Ainda de acordo com o órgão, a circulação dos ônibus no local está sendo monitorada.



A suspensão do serviço ocorreu ainda na noite de segunda quando o ônibus da linha 1026 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1/Boca da Mata foi incendiado quando transitava na região de Jaguaripe, em Cajazeiras.

Segundo a Polícia Militar, guarnições do 22º BPM foram acionadas no final da tarde de segunda-feira (30) para averiguar uma informação referente ao incêndio de um ônibus. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato e acionaram a Transalvador e o Corpo de Bombeiros Militar para a adoção das providências cabíveis.