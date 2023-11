Transporte permanece suspenso após ônibus ser incendiado em Salvador | A TARDE

Os moradores de Jaguaripe, em Cajazeiras, na periferia de Salvador, permanecem sem o serviço de transporte público na manhã desta terça-feira, 31, De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os ônibus estão circulando pela Estrada Velho do Aeroporto e logo após estão retornando para seus terminais de origem.

Ainda de acordo com a secretaria, agentes monitoram a circulação dos coletivos na região. O tempo de espera nos pontos tem sido maior em função dos transtornos provocados pelo ato criminoso que resultou no incêndio de um ônibus na tarde desta segunda-feira, 30.

A motivação para o vandalismo seria em protesto pela morte de um morador do bairro. A situação ocorreu próximo de uma das principais maternidades da capital baiana, a Albert Sabin. O veículo incendiado fazia a linha 1026 (Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1/Boca da Mata).

Com a ocorrência sobre para 10 ônibus incendiados desde o começo do ano, apenas em Salvador. Cada coletivo tem um custo médio de R$ 750 mil reais. Bombeiros estiveram no local para debelar as chamas. Equipes da Semob e Polícia Militar também acompanharam a ocorrência. Não há informações de feridos. Os criminosos não foram localizados.