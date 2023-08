Ônibus voltam a circular parcialmente em São Marcos

As linhas de ônibus estão circulando apenas parcialmente no bairro de São Marcos, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 9. O serviço havia sido totalmente interrompido pela manhã após criminosos atearem fogo a um dos coletivos.

Ao Portal A TARDE, o representante das concessionárias, Jorge Castro, confirmou que os ônibus só estão circulando na rua principal de São Marcos. Não há previsão para o retorno do transporte nas outras localidades. O policiamento foi reforçado.

O ataque aconteceu dois dias após dois suspeitos de integrar uma organização criminosa morrerem em confronto com policiais militares, na localidade do Coroado, também em São Marcos. O caso tem gerado transtorno para a comunidade local, afetando, além do trânsito, a rede elétrica e as escolas da região.

De acordo com a Coelba, as chamas atingiram cabos da rede elétrica e prejudicaram o fornecimento de energia de parte da rua. Mas segundo o órgão, a situação já foi normalizada.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou, ao Portal, que em decorrência da sensação de insegurança no bairro de São Marcos, as gestões da Escola Municipal Manoel de Abreu, Cmei Eduardo Freitas, Municipal de Pau da Lima e Creche Primeiro Passo São Marcos suspenderam as atividades. Ao todo, 939 alunos estão sem aula nesta quarta.

Durante a entrega de oitenta e quatro novas viaturas, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse que o ataque ao ônibus foi uma reação dos criminosos às operações policiais em combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na capital baiana.

"Vocês estão vendo hoje, um ônibus que foi ateado fogo em um bairro aqui de salvador. Isso, naturalmente, é uma reação às operações que nós estamos fazendo. Nós reafirmamos a firmeza nossa em relação ao enfrentamento do crime organizado", afirmou.