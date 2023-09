Operação em Valéria faz escolas suspenderem as aulas

A reação contra a "Operação Fauda", realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), fez com que as aulas fossem suspensas em seis escolas em Valéria. A insegurança na cidade também fez doze escolas no Subúrbio fecharem nesta sexta-feira, 15. No total, ficarão sem aulas 2.368 alunos em Valéria e 4.610 alunos no Subúrbio. As escolas de Castelo Branco estão funcionando normalmente.



As escolas que suspenderam as aulas nesta sexta-feira, 15, foram São Francisco de Assis, Batista de Valéria, Nossa Senhora Aparecida, Milton Santos, Afonso Temporal e Cmei João Paulo I, em Valéria; e Professora Olga Mettig, Esther Félix da Silva, Fazenda Coutos, Sto. Antonio das Malvinas, Professor Antonio Pithon Pinto, Graciliano Ramos, Ítalo Gaudenzi, Darcy Ribeiro, Escolab 360, Cmeis Abdias Nascimento, Educar é Viver e Paulo Bispo Braz, no Subúrbio.

Durante a operação, dois policiais federais e um policial civil foram baleados em Valéria, sendo que um deles morreu. Além deles, quatro suspeitos de integrar uma facção criminosa com atuação na região morreram durante o confronto.

Em nota, a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) informou que "por conta de uma operação policial na Estrada do Derba, na manhã desta sexta (15), os ônibus tiveram o itinerário desviado. Os coletivos que seguem no sentido BR-324 foram desviados para a Avenida Suburbana. Os que seguem o sentido Base Naval estão retornando antes do local da operação policial para a BR-324 e de lá seguem o itinerário".