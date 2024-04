Periperi vive onda de violência e morador é alvo de bala perdida | A TARDE

Os constantes atos de violência que tem ocorrido na região do bairro de Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, segue fazendo vítimas. Após a morte de um morador na madrugada da última quinta-feira, 11, mais uma morte foi confirmada pelas equipes da Polícia Militar (PM-BA).

Em contato com o comandante Wolney Anderson, do Grupamento Aéreo (Graer-PM), um segundo corpo teria sido encontrado em via pública nesta sexta-feira, 12. Até o momento, ainda não é possível confirmar se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou com os conflitos que tem ocorrido na localidade.

Ainda segundo o tenente-coronel, uma terceira pessoa teria sido baleado durante o período da manhã, por volta das 6h. No entanto, o disparo teria atingido uma região considerada "não letal" .

Questionado pelas equipes, a vítima baleada informou que estaria indo trabalhar, quando foi atingida pelo tiro. Mesmo assim, as circunstâncias da bala perdida ainda estão sendo apuradas pelas equipes de polícia.

A terceira vítima foi socorrida e levada para o Hospital do Subúrbio. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.