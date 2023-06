Polícia prende um dos suspeitos de matar o ator Jeff Machado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um dos suspeitos de participar do brutal assassinato do ator Jeff Machado, que teve seu corpo encontrado no final de maio em um baú enterrado. O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta sexta-feira, 2, em Santíssimo, Rio de Janeiro. O outro suspeito, o produtor e amigo pessoal de Jeff, Bruno de Souza Rodrigues, é considerado foragido.

Leia mais: 'É muita crueldade e frieza', diz irmão de Jeff Machado

A captura do garoto de programa aconteceu durante uma operação da Polícia Civil que buscava justamente prender a dupla. Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros foram até os quatro endereços na Zona Oeste do Rio de Janeiro atribuídos aos dois. Jeander ainda tentou fugir quando avistou os policiais, mas os agentes foram mais rápidos.

O pedido de prisão contra a dupla foi acatada pela Justiça na quinta-feira, 1. Na última sexta-feira, 26, Jeander, que ajudou a esconder o corpo do ator depois do assassinato, confessou a participação durante depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Relembre o caso

O ator Jeff Machado morreu estrangulado com um fio de metal, segundo apontou a Delegacia de Descobertas de Paradeiros, que pediu a prisão do produtor Bruno Rodrigues, que trabalhou na Globo até 2018, e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga.

A suspeita é de que a dupla premeditou o crime, que resultou no ator enterrado em um baú a dois metros de profundidade em um terreno no Rio de Janeiro.

As investigações revelaram que Bruno é suspeito de ter assassinado Jeff, supostamente por questões financeiras. A polícia descobriu que Bruno e Jeff se conheceram durante o período de pandemia, quando Bruno teria solicitado a R$ 20 mil ao ator, prometendo-lhe um papel em uma novela.

Segundo a polícia, o produtor criou um personagem chamado Marcelo e forjou provas para induzir ao entendimento de que estava sendo ameaçado.

Ele teria também comprado o material de construção e Jeander Vinícius teria cavado o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado.