Policial civil e dois suspeitos morrem em troca de tiros | A TARDE

Um policial civil de 52 anos morreu durante uma troca de tiros nesta sexta-feira, 23, na Vila do Rodeadouro, em Juazeiro, no norte da Bahia. Na ocasião, dois criminosos também foram atingidos e não resistiram.

De acordo com a Polícia Civil, o investigador Hilberto da Silva Lopes, de 52 anos, lotado na equipe da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação da Região Norte, do Departamento de Polícia do Interior (Depin), foi atingido por disparos de arma de fogo durante o cumprimento de mandados judiciais contra acusados por homicídios e tráfico de drogas.

O policial foi socorrido para o Hospital Regional, mas não resistiu. Outro homem, também investigado pela polícia por crimes, ao tentar fugir do local, fez uma mulher e uma criança de reféns. Após negociação com policiais militares, ele se entregou.

As armas encontradas pela policia foram recolhidas para serem periciadas.

Sobre o policial

O policial civil Hilberto da Silva Lopes é natural de Senhor do Bonfim, também no norte da Bahia, e entrou na instituição no ano 2000.

A Polícia Civil lamentou a morte do policial, assim como a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, expressou condolências à família e aos amigos de Hilberto.