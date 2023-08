Policiamento é intensificado no IAPI após assassinatos

O policiamento foi reforçado na região do IAPI, em Salvador, após dois assassinatos ocorridos nesta semana. As ações foram reforçadas de acordo com o índice de acionamentos da Polícia Militar e de ocorrências registradas junto à Polícia Civil. Foram mortos um motorista de aplicativo e um homem, vítima de bala perdida, durante um tiroteio no bairro.

A unidade intensificou o policiamento, contando ainda com o reforço da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, que realiza constantes ações preventivas em toda a extensão de responsabilidade da unidade.

Os casos

O motorista por aplicativo foi morto a tiros, na noite de terça-feira, 29. Ele foi identificado como Cleyton Pereira Santos, de 30 anos. O crime ocorreu na localidade da rua Conde de Porto Alegre. O Grupo A TARDE contou detalhes sobre a vítima.

Informações iniciais apontam que ele poderia ter sido vítima de assalto. O veículo que Cleyton dirigia foi recolhido e passará por uma perícia do Departamento de Polícia Técnica, cujos laudos ajudarão na apuração do caso.

Já na quarta-feira, 30, umm homem identificado apenas com o prenome de Filipe e teria sido alvo de uma bala perdida quando passava na localidade, conhecida como Nova Divinéia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mãe do rapaz avistou o corpo do filho caído no chão. Ao ver o corpo de Filipe, a mulher se desespera. Moradores do IAPI realizaram um protesto no início da tarde.