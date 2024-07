Projeto do teleférico do Subúrbio avança e já tem prazo de entrega

Novo modal é uma das promessas do prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Reprodução | Fundação Mário Leal Ferreira

O projeto do teleférico que ligará o Subúrbio Ferroviário ao bairro de Pirajá, em Salvador, deve ser concluído no mês de agosto. O novo equipamento é uma das promessas do prefeito Bruno Reis (União Brasil) feita no dia 2 de fevereiro, durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O prazo foi estipulado pela presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, que garantiu que a elaboração da proposta “está bem adiantada” e contou os próximos passos do projeto.

“A gente já está no cálculo estrutural. Claro que a gente teve que contratar um escritório que tem uma expertise em cálculo de teleférico que tem todas as torres”, disse Scofield.

Em maio, como noticiado pelo Portal A TARDE, a gestão municipal contratou, com dispensa de licitação, a empresa MD Engenheiros Associados S/S. para construir o projeto estrutural das fundações das 27 Torres do Teleférico Salvador, intitulada de “Linha 1 de sustentação dos cabos”. A ideia inicial é que o equipamento faça a ligação entre os bairros de Praia Grande a Campinas de Pirajá, com acesso ao sistema metroviário.

A fundação, contudo, aguarda a entrega do estudo para iniciar o processo de licitação do novo modal que deve ficar pronto em 2027.

“Eles entregando e a gente terminando o projeto da parte hidráulica e estrutural a gente vai tá com o projeto pronto para poder licitar. Então, acho que em um mês e meio a gente pode publicar as imagens”, afirmou.

O equipamento custará R$ 450 milhões, segundo o chefe do Executivo municipal, receberá recursos do CARF (Conselho de Administração de Recursos Fiscais) e já consta no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O novo transporte público terá a capacidade de atender 60 mil pessoas por dia e terá quatro estações:

Estação 1: Campinas de Pirajá;

Estação 2: Pirajá;

Estação 3: Mané Dendê;

Estação 4: Praia Grande.