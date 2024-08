Referência nacional, Instituto de Cegos é o único a oferecer atendimento gratuito na BA

Instituto realiza atendimento a pessoas cegas ou com baixa visão - Foto: Divulgação

Referência na área de saúde ocular no Brasil e na Bahia, o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) é o único a oferecer, de forma gratuita, um processo de tratamento que engloba prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas cegas ou com baixa visão no estado. A instituição será beneficiada pela renda arrecadada durante o Festival Emoções 2024, evento apoiado pelo Grupo A TARDE.

Com sede localizada no Barbalho, em Salvador, o ICB realiza mais de 310 mil procedimentos anuais, mas a fila de atendimento pode chegar até três meses, por causa da alta demanda. Para diminuir a demora, o ICB continua com a campanha de arrecadação para ampliação de sua estrutura física e capacidade de atendimento.

O projeto contempla a construção de novo Centro Médico Oftalmológico, a ampliação do Centro de Reabilitação Visual, com sete novas datas de terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além da reforma do Centro de Atendimento Educacional Especializado, do Laboratório de Inclusão e do Centro Esportivo.

No ano passado, por causa da campanha de ampliação, o Instituto conseguiu inaugurar a nova Biblioteca Acessível que faz parte do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) do ICB, onde foi totalmente requalificada e ganhou novos móveis e equipamentos.

O ambiente, além de um acervo em braille, dispõe de recursos de tecnologia assistiva, como CCTV, mesa tátil, ZoomText, Orcam e sala de Psicomotricidade. Este último, é um espaço destinado para a realização de atividades psicomotoras, cognitivas e socioafetivas de crianças e adolescentes com deficiência visual ou baixa visão. Além de abarcar também pessoas com deficiência múltipla e surdocegueira, que também facilita o acesso ao conhecimento.

Festival Emoções

Realizado desde 1991, o Festival Emoções está de volta. O evento de dança acontece na capital baiana nos dias 6 e 7 de agosto, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com renda revertida para o ICB.

O Festival Emoções é uma realização da Mantra Produções, e conta com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, Morya Comunicação, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE. Os ingressos variam entre R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas pela Sympla (em breve).

Pessoas em geral podem doar ou adotar um espaço do Instituto de Cegos da Bahia para contribuição. Os interessados podem doar acessando o site do ICB ou através da chave PIX (71) 9-8817-3193. Para demais dúvidas é possível entrar em contato via WhatsApp, que é o mesmo número do PIX, e-mail: [email protected], ou pela página do instituto no Instagram: @institutodecegosdabahia.