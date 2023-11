Restaurante que desabou na Calçada estava com alvará vencido | A TARDE

O restaurante "Primos Bar", localizado no bairro da Calçada, em Salvador, em que o teto desabou, deixando feridos na última quinta-feira, 23, estava com o alvará de funcionamento vencido. A informação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Após o acidente, a Prefeitura de Salvador trabalhou na demolição completa do restaurante, com o objetivo de evitar novas quedas. A demolição de partes instáveis do imóvel, indicadas pela Defesa Civil de Salvador foi feita pela Sedur no mesmo dia.

Com a queda do teto, ao menos cinco pessoas ficaram feridas, algumas delas precisaram ser resgatadas dos escombros e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Três vítimas ficaram com escoriações pelo corpo e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), pela equipe do 12º BBM/Salvar. As outras duas foram resgatadas dos escombros e atendidas no local.

