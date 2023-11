Rodrigo Amendoim apanhou e teve boca quebrada, revela blogueiro | A TARDE

Rodrigo Amendoim, que completou um mês de falecimento na terça-feira (28), foi espancado e teve a boca quebrada, de acordo com Sazaki Danone. O blogueiro baiano revelou que Mendo foi vítima de agressão física e que a situação foi abafada nas redes sociais.

O caso veio à tona após Sazaki Danone publicar um vídeo indignado com os rumos da investigação sobre a morte de Amendoim, vítima de disparo de arma de fogo. Para ele, o influenciador foi assassinado, e os amigos e familiares estariam falhando em não cobrar justiça por Mendo.

Diante do desabafo e dos ataques que recebeu por cobrar respostas, o blogueiro Sazaki Danone decidiu falar sobre as agressões sofridas por Amendoim e questionou o motivo pelo qual as páginas de entretenimento da Bahia não estão dando atenção para a denúncia.

"Por que vocês não falam que deram uma cacetada na boca dele, que quebraram a boca dele em três lugares? Por que as páginas de fofoca não postaram? Foi abafado", disparou Sazaki, detalhando que as agressões aconteceram antes da morte de Amendoim.