SAC faz atendimento exclusivo a pessoas com autismo | A TARDE

Durante o mês de abril, o SAC Salvador Shopping estará oferecendo atendimento exclusivo para pessoas com autismo, em uma iniciativa chamada de "Hora Azul". Esta ação acontecerá nos quatro sábados do mês, mediante agendamento prévio.

Segundo o centro de compras, o SAC foi cuidadosamente preparado, com iluminação e sonorização adequadas, visando proporcionar uma experiência confortável para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a "Hora Azul". Das 9h às 10h, exclusivamente nestes sábados, serão oferecidos serviços de emissão de RG para o público com TEA.

Este atendimento, em parceria com as iniciativas da "Hora Silenciosa" do Abril Azul do Salvador Shopping, terá início neste sábado, 6, e será realizado mediante agendamento prévio através do call center do SAC.

Sob o lema "O Lugar de Autista é em Todo Lugar", a "Hora Azul" foi desenvolvida pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Diversidade (CPAD) do SAC, com o objetivo de promover inclusão e respeito ao público autista.

Além do sábado inicial, a "Hora Azul" acontecerá nos dias 13, 20 e 27 de abril, sempre das 9h às 10h. Para a emissão do RG, é necessário apresentar certidão de nascimento ou estado civil original e o número do CPF, sendo que para a segunda via e demais vias é cobrada uma taxa no valor de R$ 48,35. O agendamento prévio deve ser feito através do call center, escolhendo a opção 6. Para mais informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e Portal de Serviços do Estado e o site institucional do SAC.