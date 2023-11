Saiba quais são os bairros afetados com a falta de ônibus em Salvador | A TARDE

Moradores de diversos bairros de Salvador sofrem com a falta de ônibus na manhã desta quinta-feira, 26. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, o Sindicato dos Rodoviários realiza assembleia na entrada de duas garagens o que provoca impacto no serviço para os usuários de:

Pirajá, Marechal Rondon, Pernambués, Cabula, Arenoso, Sussuarana, Engomadeira, além de algumas linhas que atendem as regiões do Subúrbio e a Estação Mussurunga.

Com isso, além da operação com os ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec), conhecidos como “amarelinhos”, os coletivos da frota convencional de outras linhas foram remanejados para atender as regiões afetadas.



Por meio de nota, a Semob informou que “repudia a falta de comunicação prévia por parte do sindicato, fato que prejudica a população. Equipes de fiscalização e planejamento da pasta estão acompanhando a movimentação nas regiões que tiveram o atendimento prejudicado, fazendo os ajustes necessários e orientando os usuários”.

Os trabalhadores denunciam a falta de cumprimento por parte das empresas em relação ao não depósito do FGTS, descumprimento das leis trabalhistas e acordos feitos entre a categoria e os empresários.