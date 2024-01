Saiba quem são os fugitivos mortos em confronto com a polícia | A TARDE

Mais três fugitivos do Complexo Penitenciário de Mata Escura foram encontrados na madrugada desta terça-feira, 9. Eles morreram após confronto com as equipes da Polícia Militar (PM-BA) no distrito de Jurema, em Juazeiro.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, os indivíduos foram identificados como Flavio Bastos Carneiro, vulgo 'Fal" ou "Batata"; Ikaro da Costa Santos, conhecido como "Cabeça"; e Jefferson Silva de Carvalho.

Com isso, aumenta para cinco o nome de fugitivos mortos do presídio de Mata Escura, em Salvador. Anteriormente, já haviam sido localizados e mortos Elivelton de Jesus Santos e Jefferson Silva Souza, vulgo "Neném".

A ação de fuga aconteceu em outubro do ano passado e envolveu sete indivíduos. Até o momento, restam apenas Fábio Souza dos Santos, conhecido como "Geleia" e Virgínio de Alcântara Filho.

A fuga

Os detentos estavam no momento do banho de sol, no Módulo 5, no dia 21 de outubro do ano passado, e aproveitaram uma 'lacuna' no sistema de segurança do presídio para escapar por um buraco com saída para as proximidades da Avenida Gal Costa.