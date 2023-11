Segundo fugitivo da Lemos Brito morre em confronto; saiba quem | A TARDE

Um homem, identificado como Elivelton de Jesus Santos, morreu na noite de segunda-feira, 23, durante confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no município de São Sebastião do Passé.

De acordo com a PM, o confronto aconteceu no distrito de Lamarão. O suspeito estava armado, atirou nos agentes e, no revide, foi baleado. Ele foi encaminhado para um hospital no município, mas não resistiu.

Elivelton é um dos fugitivos da Penitenciária Lemos Brito, no último fim de semana. Ele fazia parte de uma facção criminosa de Salvador. Em 2017, o suspeito participou da morte da esposa de um soldado da PM em Vila de Abrantes durante um assalto.

Ocorrência em Candeias

Na tarde de segunda-feira, 23, um bunker foi desarticulado pela Polícia Civil, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocorrência, um investigador foi baleado na perna, mas já recebeu alta, enquanto um suspeito foi baleado e morto.

Apesar do delegado não revelar o nome, apurações da reportagem apontam que a suspeita é de que o homem morto seja Jefferson Silva Souza, vulgo "Neném", condenado a mais de 30 anos em 2019, pelo assassinato do músico Josino Eduardo e de seu amigo Marivaldo Lima. O crime foi cometido em 2016.

Com isso, a polícia segue em busca de cinco dos foragidos da penitenciária. Uma arma foi apreendida na operação.