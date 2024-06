Sindicato detona proposta dos empresários e mantém indicativo de greve | A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários recusou a nova proposta feita pelo setor dos empresários para tentar evitar que aconteça uma greve no transporte público de Salvador. Uma audiência está sendo realizada na manhã desta segunda-feira, 27, na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Em contato com o Portal A TARDE, o vereador e sindicalista Tiago Ferreira (PT) explicou a proposta dos patronais está muito abaixo do sugerido pela categoria. Inicialmente, os rodoviários queriam um ajuste de 7%, mas depois reduziram para 6%. Enquanto isso, os empresários ofereceram 2% e subiram para 2,73%.

>>Saiba o que significa 'Estado de Greve', deflagrado pelos rodoviários

"A proposta do setor empresarial está abaixo da inflação e o sindicato nunca fechou um acordo com proposta abaixo da inflação. A audiência permanece, o presidente do tribunal sugeriu separar as duas partes para que a gente pudesse ser ouvido separadamente e assim chegar num denominador comum", afirmou Ferreira.

Sobre a expectativa para um desfecho, o edil afirmou que segue otimista para que uma nova proposta satisfatória seja apresentada pelos patronais, para que, assim, esta possa ser levada para a categoria.

"Vamos aguardar até o fim da audiência para saber se conseguiremos avançar. Essa proposta, até o momento, não contempla os trabalhadores", completou.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Helior Ferreira, afirmou que a categoria está preparada para todos os cenários, inclusive a greve.

"A categoria está preparada para a greve, nós estamos preparados para a greve. Então, se tiver a greve, vai ser greve por tempo indeterminado. Nós estamos organizados, fizemos assembleias, movimentos de rua, reunimos a diretoria, conversamos com trabalhadores, então temos esse sentimento de uma greve com 100% dos trabalhadores parados", disse.

Caso o impasse perdure durante a audiência, a expectativa é que a greve seja instaurada a partir desta quarta-feira, 29,. Sobre a possibilidade de paralisação, o vereador disse: "Sim, mas ainda não dá para poder dizer, porque depende muito mais do setor econômico do que de nós trabalhadores".



